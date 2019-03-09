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رياضة

بوجلبان: الزمالك فاوضني قبل الأهلي ولم انضم للأبيض لهذا السبب

السبت 09/مارس/2019 - 02:50 ص
صدى البلد
القسم الرياضى
كشف نجم الأهلي الأسبق، التونسي أنيس بوجلبان، أن فريق الزمالك فاوضه قبل الانضمام للمارد الأحمر خلال عام 2006.

وقال أنيس بوجلبان في تصريحات تلفزيونية:" الزمالك فاوضني قبل الانضمام للنادي الأهلي، لكن الأخير كان أكثر جدية وأنهي المفاوضات في 4 أيام علي عكس الفريق الأبيض الذي استغرق وقتا طويلا".

وأضاف بوجلبان:" عندما اتصل بي حسام البدري الذي كان يشغل منصب القائم بأعمال مدير الكرة حينها، سألني لديك نية في الانضمام للأهلي قلت له بالطبع بالرغم من أن الزمالك كان علي خط المفاوضات قبل الأهلي".

وتابع لاعب الأهلي الأسبق:" كنت متخوف من الانضمام للزمالك، لكن عندما تسمع اسم الأهلي تشعر بالطمأنينة، فلم يكن الفريق الأبيض مستقرا حينها".

واختتم:" للأمانة كنت أرغب في ارتداء القميص الأحمر حينها، كما أن المفاوضات كانت سهلة مع الأهلي من خلال عدلي القيعي ووقعت العقد في صفاقس، وخلال أربعة أيام أصبحت لاعبا في الفريق".

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