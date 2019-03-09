ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مستقبل وطن: المواطن لم يستوعب المشروعات القومية بسبب كثرتها

السبت 09/مارس/2019 - 01:16 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن المشروعات القومية من كثرتها "اتظلمت ولم تأخذ حقها والمواطن مقدرش يفهمها ولا قدر يستوعب عددها في الوقت القصير وكذلك السياسيين".

وأضاف "الخولي" في حوار مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين+"، أنه لولا المباني السكنية التي أقامتها مصر لاكتظت مصر بالبطالة من العمالة العائدة من الخارج.

ودعا "الخولي" المتزوجين لـ"عدم الإنجاب مبكرًا"، وقال: "مينفعش الشاب يتجوز من هنا ويخلف على طول، يقعد 4 سنوات عقبال ما أموره تستقيم وبعدها يخلف".

ترشيحاتنا

ماذا بينه وبين الله.. توفى راكعًا.. لحظة لفظ مصلٍ أنفاسه بالمسجد..فيديو

أخبار نادي الزمالك 8-3-2019

سبب تواجد نيمار في قطر ثلاثة أيام

جمال شعبان: معهد القلب أنقذ آلاف المصريين من الموت

الإسماعيلي يودع.. والتونسي يعود للمنافسة.. والقسنطينى يتصدر بدوري أبطال أفريقيا..فيديو

طلاب بجامعة المنوفية يبتكرون فلتر مياه بـ 50 جنيها

صفعة قوية من تونس وموريتانيا للجزيرة القطرية

صدمة جديدة للزمالك قبل مواجهة جورماهيا

بوجلبان يتمني هذا اللاعب بقميص الأهلي

عمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. فيديو

شرطة أردوغان تفض مسيرة اليوم العالمي للمرأة بالغاز والرصاص المطاطي.. فيديو

توفيق عكاشة يكشف الحل الوحيد لخفض الأسعار وزيادة دخل المواطن.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

تعليق ناري من عمرو أديب على حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين..فيديو
خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو
حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه
عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة
ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟