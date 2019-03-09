مستقبل وطن: المواطن لم يستوعب المشروعات القومية بسبب كثرتها

قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن المشروعات القومية من كثرتها "اتظلمت ولم تأخذ حقها والمواطن مقدرش يفهمها ولا قدر يستوعب عددها في الوقت القصير وكذلك السياسيين".



وأضاف "الخولي" في حوار مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين+"، أنه لولا المباني السكنية التي أقامتها مصر لاكتظت مصر بالبطالة من العمالة العائدة من الخارج.



ودعا "الخولي" المتزوجين لـ"عدم الإنجاب مبكرًا"، وقال: "مينفعش الشاب يتجوز من هنا ويخلف على طول، يقعد 4 سنوات عقبال ما أموره تستقيم وبعدها يخلف".