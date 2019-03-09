شوقي غريب: أنسق مع أجيري بشأن مشاركة لاعبي الأوليمبي مع المنتخب الأول..فيديو

قال شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، إنه ينسق مع «أجيري»، المدير الفني للمنتخب الأول، فيما يخص مشاركة لاعبي «الأوليمبي» في مباريات الفريق الأول الودية، استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية 2019.



وأضاف «غريب» خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «الأولوية للمنتخب الأول، استعدادًا لبطولة أفريقيا»، لافتًا إلى أن اختيارات «أجيري» للاعبين تتوقف على فترة استعدادهم الأخيرة، وأدائهم في مباريات الدوري.



وأكد المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن اختيار «أجيري» للاعب أوليمبي تتوقف على مشاركته في أكثر من 10 مباريات دولية، حتى تكون لديه الخبرة الكافية للمشاركة مع المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة.