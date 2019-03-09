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رياضة

حمادة طلبة: لعبت في كل المراكز عدا حارس المرمى.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 03:50 ص
حماده طلبه
حماده طلبه
حسن العمدة
قال حمادة طلبة، لاعب بتروجيت، إنه من ناشئين نادي المريخ وقام بتصعيده للفريق الأول الكابتن جمال عبد الحميد، وقام بتصعيده منذ الموسم الأول.

وأضاف طلبة، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جمال عبد الحميد وظفه في مركز «هاف رايت»، خاصة وأنه يمتلك سرعة وأداء في تلك الفترة، وفي الأساس هو يميل دائما لمركز «بارك رايت».

وتابع حمادة طلب، لاعب بتروجيت، أنه تواجد في أكثر من مركز في الملعب مهاجم ومساك ومدافع والمركز الوحيد الذي لم يلعبه هو في حراسة المرمى.

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