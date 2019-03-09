آثار القاهرة: امتحانات الميد تيرم..16 مارس

أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة عن موعد بدء امتحانات الميدتيرم لجميع السنوات الدراسية وذلك يوم السبت الموافق ١٦ مارس الجاري



وأوضحت الكلية أنه من المقرر أن تستمر الامتحانات حتى الخميس ٢١ مارس الجاري على أن تتم الامتحانات في أوقات المحاضرات للفرق الدراسية الثانية والثالثة والرابعة.



وأكدت أن الامتحانات تكون لمدة ساعة واحدة فقط من وقت المحاضرة ثم تستكمل المحاضرة بعدها نظرا لضيق الوقت، فيما تم تحديد مواعيد امتحانات الفرقة الأولى من الساعة الثالثة إلى الرابعة عصرا في جميع مدرجات الكلية.