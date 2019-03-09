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أخبار العالم

أمريكا تتراجع: لن نستخدم القوة مع فنزويلا

السبت 09/مارس/2019 - 01:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، أمس الجمعة إن بلاده لن تستخدم القوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، مشيرًا إلى أن الحكومة الكولومبية قالت الشيء نفسه.

وأضاف أبرامز في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنك": "الحكومة الأمريكية أعلنت إننا لن نستخدم القوة لتسليم هذه المساعدات والحكومة الكولومبية قالت الشيء نفسه. لهذا نحن نتفق بوضوح مع هذا الرأي ولن نشارك في أي أعمال تتعارض معه".

وأوضح أنه في كولومبيا والبرازيل المجاورتين مع فنزويلا، تم بالفعل جمع "مئات الأطنان" من المساعدات الإنسانية.

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