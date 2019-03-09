مصرع سيدة بعد تناولها طعاما فاسدا في بني سويف

لقيت سيدة في العقد الرابع من عمرها مصرعها في الساعات الأولى من اليوم، بعد تناولها طعاما فاسدا بمنزلها فى مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف.



تلقى اللواء أشرف عز العرب ، مدير أمن بني سويف، إخطارا من العقيد هشام لطفي، مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وصول " صباح . م - 33 سنة " مقيمة بمدينة الفشن جثة هامدة إلى المستشفى المركزى ، وتبين من تحريات الرائد أحمد حسين ، رئيس مباحث الفشن وأقوال زوج ربة المنزل ووالدتها أن المتوفاة تناولت طعاما فاسدا بالمنزل عن طريق الخطأ ، تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية .

