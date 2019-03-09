ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مصرع سيدة بعد تناولها طعاما فاسدا في بني سويف

السبت 09/مارس/2019 - 03:15 ص
جثه - ارشيفيه
جثه - ارشيفيه
محمد عبد الحليم
لقيت سيدة في العقد الرابع من عمرها مصرعها في الساعات الأولى من اليوم، بعد تناولها طعاما فاسدا بمنزلها فى مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء أشرف عز العرب ، مدير أمن بني سويف، إخطارا من العقيد هشام لطفي، مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وصول " صباح . م - 33 سنة " مقيمة بمدينة الفشن جثة هامدة إلى المستشفى المركزى ، وتبين من تحريات الرائد أحمد حسين ، رئيس مباحث الفشن وأقوال زوج ربة المنزل ووالدتها أن المتوفاة تناولت طعاما فاسدا بالمنزل عن طريق الخطأ ، تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية .

ترشيحاتنا

بوجلبان: الزمالك فاوضني قبل الأهلي ولم انضم للأبيض لهذا السبب

ضحية جديدة للكلاب الضالة.. كلب مسعور ينهش طفلا بشبرا

في مئوية ثورة 1919.. حكاية شعب أسيوط في مواجهة الاحتلال البريطاني ومعركة الحفاظ على الكرامة

الإفتاء توصي بالدعاء وترديد 36 كلمة كل مساء

أمريكا تهدد تركيا برد حاسم بسبب منظومة إس400 الروسية

أسامة كمال: الإنجليز زرعوا الإخوان بعد ثورة 19 لتفرقة المصريين

ثغرة أمنية جديدة تضرب دردشات فيسبوك

مكتشفة واقعة سرقة المسجد بالإسكندرية: أنا مش متخيلة اللي حصل

شاهد.. تفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

توفيق عكاشة يتنبأ بكارثة تنتظر تركيا وقطر في 2025.. فيديو

عماد متعب يكشف أسباب صعوبة مباراة الاهلي وفيتا كلوب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

تعليق ناري من عمرو أديب على حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين..فيديو
خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو
حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه
عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة
ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟