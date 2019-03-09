ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الوليد بن طلال : محمد بن سلمان صاحب رؤية تنموية

السبت 09/مارس/2019 - 01:43 ص
الوليد بن طلال
الوليد بن طلال
أحمد قاسم
تحدث الملياردير السعودي ورجل الأعمال الشهير، الأمير الوليد بن طلال، عن طبيعة علاقته مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، واصفًا إياه بأنه "أخ" و"صاحب رؤية تنموية".

وقال بن طلال خلال لقاءٍ أجرته مع قناة "روتانا خليجية": لا شك أن الملك سلمان بن عبد العزيز وأخي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يقودان نهضة كبيرة في المملكة، ونحن داعمون لهما بكل ما أوتينا من قوة في كل الميادين وتحديدًا رؤية المملكة 2030"

وتابع: "مجموعة روتانا قدمت مبدعين ومتميزين وقيادات لخدمة المملكة؛ ومنهم وزير الإعلام تركي الشبانة، وكل قنوات روتانا مُسخّرَة لخدمة المملكة ورفع رايتها خفاقة في كل المحافل العالمية والدولية".

ترشيحاتنا

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

الزمالك يفقد نجم الهجوم أمام جورماهيا.. تعرف على السبب

اليوم العالمي للمرأة.. أول سيدة عمدة بكفر الشيخ: سأترشح في الانتخابات البرلمانية..وأتمنى عودة القرية المنتجة.. ودعم الرئيس السيسي لنا بلا حدود.. فيديو وصور

رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف مخطط الإخوان لإقصاء الأقباط.. فيديو

حصاد الرياضة المصرية يوم الجمعة 8-3-2019

أخبار النادي الأهلي اليوم 8-3-2019

عمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. فيديو

أمريكا تتراجع: لن نستخدم القوة مع فنزويلا

الإسماعيلي يتأخر بهدف أمام مازيمبي في الشوط الأول .. فيديو

استقالة وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون

غادة عبد الرازق تتصدر جوجل بعد شائعة طلاق ابنتها

سوق السيارات المستعملة.. أسعار مرسيدس E300 بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

تعليق ناري من عمرو أديب على حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين..فيديو
خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو
حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه
عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة
ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟