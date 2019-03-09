الوليد بن طلال : محمد بن سلمان صاحب رؤية تنموية

تحدث الملياردير السعودي ورجل الأعمال الشهير، الأمير الوليد بن طلال، عن طبيعة علاقته مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، واصفًا إياه بأنه "أخ" و"صاحب رؤية تنموية".



وقال بن طلال خلال لقاءٍ أجرته مع قناة "روتانا خليجية": لا شك أن الملك سلمان بن عبد العزيز وأخي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يقودان نهضة كبيرة في المملكة، ونحن داعمون لهما بكل ما أوتينا من قوة في كل الميادين وتحديدًا رؤية المملكة 2030"



وتابع: "مجموعة روتانا قدمت مبدعين ومتميزين وقيادات لخدمة المملكة؛ ومنهم وزير الإعلام تركي الشبانة، وكل قنوات روتانا مُسخّرَة لخدمة المملكة ورفع رايتها خفاقة في كل المحافل العالمية والدولية".

