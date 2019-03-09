شاهد.. انجي علي تنشر صورة لها بالدراجة البخارية

نشرت الاعلامية انجى على عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت انجى خلال الصور وهي تجلس على دراجة بخارية، نالت إعجاب متابعيها.



يذكر أن الاعلامية انجى على تقدم برنامج "أسرار النجوم"، والذى يذاع على راديو "نجوم إف.إم"، الخميس من كل أسبوع، فى الساعة الثامنة مساء.



