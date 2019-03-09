ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. انجي علي تنشر صورة لها بالدراجة البخارية

السبت 09/مارس/2019 - 01:30 ص
انجى على
انجى على
محمد بدران
نشرت الاعلامية انجى على عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت انجى خلال الصور وهي تجلس على دراجة بخارية، نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن الاعلامية انجى على تقدم برنامج "أسرار النجوم"، والذى يذاع على راديو "نجوم إف.إم"، الخميس من كل أسبوع، فى الساعة الثامنة مساء.

شاهد.. انجي علي تنشر صورة لها بالدراجة البخارية

ترشيحاتنا

أمريكا تتراجع: لن نستخدم القوة مع فنزويلا

في مئوية ثورة 1919.. حكاية شعب أسيوط في مواجهة الاحتلال البريطاني ومعركة الحفاظ على الكرامة

اليوم العالمي للمرأة.. أول سيدة عمدة بكفر الشيخ: سأترشح في الانتخابات البرلمانية..وأتمنى عودة القرية المنتجة.. ودعم الرئيس السيسي لنا بلا حدود.. فيديو وصور

نجم منتخب غانا يعلن اعتزاله فى سن الـ 27

حصاد الرياضة المصرية يوم الجمعة 8-3-2019

شاهد.. ضرب تمساح ضخم بمطرقة حتى الموت بعد محاصرته داخل شبكة صيد

بالوثائق.. شكوى رسمية للمفوضية السامية لحقوق الانسان ضد قنوات الارهابية فى تركيا وقطر

الزمالك يفقد نجم الهجوم أمام جورماهيا.. تعرف على السبب

رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف مخطط الإخوان لإقصاء الأقباط.. فيديو

سيد معوض يوضح سبب اعتذاره عن العمل في قناة الاهلي

بعد الخسارة من مازيمبي.. الإسماعيلي بلا راحة استعدادا لسموحة

أردوغان فقد عقله.. يشبه محاولة الانقلاب عليه بموقف الرسول في غار حراء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

تعليق ناري من عمرو أديب على حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين..فيديو
خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو
حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه
عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة
ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟