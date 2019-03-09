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منوعات

شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر

السبت 09/مارس/2019 - 06:41 ص
العروسة المفجوعة
العروسة المفجوعة من عريسها العدواني
محمد علي
في لقطات صادمة وغير متوقعة، قام عريس في وقت الزفاف بضرب عروسته أمام الضيوف والمدعوين المفزوعين في حفل زفاف، وفق مانشرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، بالصور.

وحاولت العروسة أن تمازح عريسها في يوم زفافهما، لكن الرجل لم يتحمل تصرفها وجاء رد فعله فوريا، وصادما وقام بضربها.

وبدأ اللقطات بلحظة رفع الطرحة عن وجه العروس التي وقفت في هدوء وخجل بجوار عريسها، الذي أطعمها قطعة من الحلويات في فمها، وبدأ أن الأمور تسير على ما يرام.

وعندما جاء دور العروس، حاولت مداعبة العريس بطريقتها، ففوجئت بما لم تتوقعه.

فعندما قرب العريس فمه من قطعة الحلوى أبعدتها في مداعبة عنه، لكن العريس انفجر غضبا وصفع زوجته بشدة أمام الجميع، لدرجة أنها سقطت بقوة على مقعد خلفها.

وانقلبت الأجواء رأسا على عقب في حفل الزفاف، إذ تحولت نظرات الحب والإعجاب إلى صدمة وغضب بدت واضحة على وجه العروسين.

وهاجم رواد شبكات التواصل سلوك العريس الذي لم يكشف عن اسمه، وقال أحدهما إن الرجل يجب أن يتلقى دروسا في الأخلاق.

وبحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل"، فيعتقد أن الفيديو صور في إحدى دول آسيا الوسطى.

شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر
شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر
شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر
شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر
شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر
شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر
شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر
شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر
شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر
شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر

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