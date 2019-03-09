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منوعات

ثغرة أمنية جديدة تضرب دردشات فيسبوك

السبت 09/مارس/2019 - 02:40 ص
دردشات فيسبوك
دردشات فيسبوك
وكالات
تستمر مشاكل شركة "فيسبوك" بالتفاقم، خاصة تلك المتعلقة بخصوصية المستخدمين، وآخرها ظهور خلل أمني جديد يكشف المراسلات الخاصة بين الأشخاص في تطبيق "فيسبوك ماسنجر".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ثغرة أمنية في تطبيق "فيسبوك ماسنجر" الخاص بالدردشة، تتيح للقراصنة "الهاكرز" معرفة الأشخاص الذين يراسلون كل مستخدم معين.

ويحصل المخترقون على معلومات خاصة للمستخدمين عبر إرسال رابط فيديو وهمي، يتم بعده الدخول للحساب الشخصي عندما ينقر على الرابط، ليحصل "الهاكر" على أسماء الأشخاص الذين يراسلون المستخدم عبر الرسائل.

ووفقا لخبراء أمن الإنترنيت، ينشط "الفيروس الخبيث" بتحليل البيانات من "صناديق الدردشة" التي تظهر لكل محادثة جديدة يجريها المستخدم، وبذلك تجمع البيانات عن المحادثات الشخصية.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، قد وضع رؤية جديدة "تركز على الخصوصية" لشركة التواصل الاجتماعي.

وأعلن زوكربيرغ رؤيته في منشور على مدونة، الأربعاء، بعد فترة عصيبة استمرت لعامين وشهدت فيها الشركة عددا من الفضائح المتعلقة بالخصوصية.

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