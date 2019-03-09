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منوعات

فيسبوك يمهد لدمج ماسنجر وواتساب

السبت 09/مارس/2019 - 03:11 ص
مارك زوكربرج مؤسس
مارك زوكربرج مؤسس موقع فيسبوك
وكالات
قال مارك زوكربرج مؤسس موقع فيسبوك، إن عملاق التواصل الاجتماعي يتجه إلى تشفير المحادثات في المزيد من تطبيقات التراسل في المستقبل، حتى يضمن درجة عالية من خصوصية المستخدمين.

واعتبر خبراء هذا التصريح من زوكربرج بمثابة تلميح إلى دمج مستقبلي بين تطبيق التراسل الفوري "واتساب" المملوك لـ"فيسبوك"، وتطبيق "فيسبوك ماسنجر"، وهو الاحتمال أثار غضبا عارما حين أثير أول مرة.

وأضاف زوكربرج، في تدوينة على موقع "فيسبوك"، أن التشفير عبر نظام "end to end" في كافة المراسلات الخاصة بين المستخدمين هو "الشيء الوجيه الذي ينبغي القيام به".

وفي وقت سابق، أعرب مستخدمون لـ"فيسبوك" عن خشيتهم من دمج "واتساب" مع تطبيق "ماسنجر"، الذي لم يجر تزويده بخاصية التشفير حتى الآن.

ونبه زوكربرج إلى أن "فيسبوك" قد يحدث تغييرات في بعض خططه استنادا إلى المشاورات التي سيقوم بها مع خبراء الأمن المعلوماتي خلال العام الجاري، وفق ما نقل موقع "نيوز 18".

ويرى خبراء أن مساعي التشفير من شأنها أن تضعف قدرة السلطات التي تنتقد "فيسبوك" بشكل دائم إثر ما تراه تقصيرا في مراقبة المحتوى الذي يحرض على العنف والإرهاب.

ويدفع زوكربرج باتجاه خطة الدمج، من أجل جعل الخدمات أكثر فائدة، فضلا عن إطالة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على هذه التطبيقات.

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