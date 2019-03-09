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فن

كريم فهمي ينشر صورة على إنستجرام بصحبة زوجته

السبت 09/مارس/2019 - 01:33 ص
كريم فهمي
كريم فهمي
محمد بدران
نشر الفنان الشاب كريم فهمى صورة جمعته مع زوجته عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكانت آخر أعمال الفنان كريم فهمي التليفزيونية مسلسل "أمر واقع"، الذي عُرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وشاركه البطولة نجلاء بدر ونبيل الحلفاوي وريم مصطفى وملك قورة، وهو من تأليف محمد رفعت وإخراج محمد أسامة.

كريم فهمي ينشر صورة على إنستجرام بصحبة زوجته

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