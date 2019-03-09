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مرأة

لتأخير الشيب.. تناولي هذه الأطعمة

السبت 09/مارس/2019 - 05:31 ص
لتأخير الشيب.. تناولي
لتأخير الشيب.. تناولي هذه الأطعمة
وكالات
يؤثر نظامنا الغذائي بشكل مباشر على صحة شعرنا، ولكن هل تعرفون أن تناول بعض الأطعمة يؤخر ظهور الشعر الأبيض؟ تعرفوا عليها فيما يلي.

يمكن للشعر الأبيض أن يظهر في الـ20، 30، 40، أو 50 نتيجة العامل الوراثي بالإضافة إلى عوامل أخرى منها الصدمات الانفعالية، التوتر، ونظام الحياة غير المتوازن الذي يرتبط بشكل مباشر بنظامنا الغذائي. وتشير الدراسات في هذا المجال إلى أن بصيلات الشعر تمتلك مخزونًا محددًا من الخلايا الفاعلة والخلايا النائمة المسؤولة عن لون الشعر، أما عندما ينتهي هذا المخزون فيفقد الشعر مصدر تلوينه ويتحول إلى أبيض.

خصائص الشعر الأبيض
تلعب مادة الميلانين دورًا أساسيًا في تلوين الشعر ولكنها مسؤولة أيضًا عن تأمين حمايته من أشعة الشمس. أما افتقاد الشعر إلى الميلانين، فيحوله إلى اللون الأبيض ويزيد حساسيته خاصة عند تعرضه للرطوبة ولأشعة الشمس مما يتسبب بتأكسده، وجفافه، وفقدانه للحيوية. لذلك فهو يحتاج إلى عناية خاصة في هذا المجال.

أطعمة تؤخر ظهور الشيب
أثبتت الدراسات أن بعض أنواع الأطعمة تساهم في تأخير ظهور الشعر الأبيض، حتى في حال وجود العوامل الوراثية، والنفسية، والخارجية التي تقف وراء ظهوره. لذلك فإن خبراء التغذية والعناية بالبشرة ينصحون بإدراجها بشكل يومي ضمن نظامنا الغذائي.

• البروتينات:

تلعب البروتينات بنوعيها الحيواني والنباتي دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الشعر وإبعاد شبح الشيخوخة عنه. تناولوا اللحوم البيضاء، والأسماك الدهنية، والبقول، والبيض.

• الفيتامينات:

تساهم الفيتامينات من فئة A، وC، وE بلعب دور أساسي في مساعدة الخلايا على التجدد وتقوية الشعر. تناولوا يوميًا الفاكهة والخضار الغنية بالفيتامينات مثل الحمضيات، والخضار الخضراء، والجزر، واليقطين... فالخيارات المتوفرة عديدة في هذا المجال.

• المكسرات والبقول:

هي مفيدة جدًا للشعر، فالمكسرات مثل الجوز، واللوز، والبندق غنية جدًا بالفيتامينات والمعادن التي تعزز نمو الشعر وتحميه من الشيب. كما أنها غنية بمادة الزنك الذي يساعد على إنتاج الكيراتين، وهو بروتين تتكون منه ألياف الشعر بنسبة 97%. ويساهم الزنك في زيادة قوة الشعر وتأخير شيخوخته. أما بالنسبة للبقول، فهي غنية بالمعادن التي تساهم في تعزيز قوة الشعر وحمايته من الشيخوخة.

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