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شركة أبحاث: فيسبوك خسر 15 مليون أمريكي خلال عامين

السبت 09/مارس/2019 - 04:10 ص
فيسبوك
فيسبوك
وكالات
أظهر تقرير جديد نشرته شركة أبحاث السوق "إديسون ريسيرتش" Edison Research أن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خسر أكثر من 15 مليونا من مستخدميه في الولايات المتحدة على مدى العامين الماضيين.

وبحسب التقرير، فإن أكثر من 67% من إجمالي عدد السكان في الولايات المتحدة فوق سن 12 عامًا قالوا إنهم يستخدمون فيسبوك في عام 2017. وفي عام 2018، انخفض هذا العدد إلى 62%، ثم انخفض مرة أخرى إلى 61% في عام 2019. وتُقدّر هذه النسبة مقارنة بعدد سكان الولايات المتحدة بنحو 172 مليون مستخدم حالي.

وكما هو معروف، فإن النسبة الأعلى للمستخدمين الذين هجروا فيسبوك كان من فئة الشباب. ففي عام 2017، استخدم 79% من الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 34 عامًا موقع فيسبوك، ثم انخفض هذا العدد إلى 67% في 2018 وإلى 62% في عام 2019 وهذا يعادل نحو 82 مليون مستخدم من 12 إلى 34 عامًا كانوا يستخدمون فيسبوك في عام 2017، مقارنةً مع 65 مليون مستخدم اليوم.

ومع أن فيسبوك خسرت المستخدمين الشباب على شبكتها الاجتماعية، إلا أنهم تحولوا إلى خدمة مشاركة الصور إنستاجرام التابعة لها، إذ ارتفعت نسبة المستخدمين الشباب على الخدمة من 64% في عام 2017 إلى 66% في عام 2019، بحسب تقرير "إديسون ريسيرتش".

وظلت نسبة مستخدمي سناب شات في هذه الفئة العمرية عند 62% في العامين الماضيين. وشهد موقع تويتر انخفاضًا في عدد المستخدمين البالغين من العمر 12 إلى 34 عامًا، من 36% في عام 2017 إلى 29% في عام 2019. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة استخدام فيسبوك من المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 فما فوق، من 49% في عام 2017 و 2018 إلى 53% في عام 2019.

وعلى الرغم من الانخفاض الإجمالي في الاستخدام، لا يزال موقع فيسبوك هو أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية بالنسبة للأميركيين الذين يبلغون من العمر 12 عامًا فما فوق. ففي عام 2015، قال 65% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن فيسبوك كان العلامة التجارية التي استخدموها في أغلب الأحيان. والآن انخفضت هذا العدد إلى 52% هذا العام، مع أنه تفوق على إنستاجرام (16%) وسناب شات (13%).

تجدر الإشارة إلى أن شركة "إديسون ريسيرتش" أجرت هذه الدراسة من خلال إجراء مقابلات مع 1500 شخص عشوائي من سن 12 عامًا في شهري يناير وفبراير عبر الهاتف.

ولا يبدو أن نتائج الشركة تتوافق مع عدد المستخدمين النشطين شهريًا الذي سجله فيسبوك في أحدث تقرير للأرباح، والذي قال فيه إنه عدد المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا ارتفع خلال المدة بين عامي 2016 و2018.

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