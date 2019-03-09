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منوعات

السجن 47 سنة لزوجين تعديا على طفلين في أمريكا

السبت 09/مارس/2019 - 05:10 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد علي
قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن زوجين أمريكيين حصلا على حكم قاسي بـ 47 سنة سجن.

وحكمت محكمة أمريكية في مقاطعة أونسلو بولاية نورث كارولينا، بسجن رجل وزوجته صورا نفسيهما بينما كانا يرتكبان جريمة بشعة.

وقررت المحكمة سجن الزوج ماثيو ماينارد وزوجته ديان ماكراكن ماينارد، وكلاهما في الخامسة والثلاثين من العمر، 47 عاما لكل منهما بعد اعترافهما بتعديهما الإجرامي على طفلين عمرهما 13 عاما.

وأقر الزوجان، وهما من مدينة سنيدس فيري في نورث كارولينا، بالجرائم التي اتهما بها، بما فيها استغلال جنسي من الدرجة الأولى لقاصر، وذلك بعد مرور 13 شهرا على اعتقالهما أول مرة في يناير عام 2018.

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