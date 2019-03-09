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مرأة

روسيا الأولى في قائمة أكثر 10 دول أمانا لسياحة النساء بمفردهن

السبت 09/مارس/2019 - 03:41 ص
سياحة النساء بمفردهن
سياحة النساء بمفردهن
وكالات
كشف موقع البحث الإلكتروني المتخصص في بيع تذاكر السفر "Aviasales" عن أكثر 10 بلدان أمانا بالنسبة للسائحات اللاتي يسافرن بمفردهن.

وتوصل الموقع إلى قائمة البلدان الأكثر أمنا بالنسبة للسائحات، بعد أن أجرى استطلاع للرأي شمل 35 ألف امرأة.

وبحسب الاستطلاع فإن من أكثر البلدان، المريحة والآمنة للسيدات السائحات، روسيا، وتركيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا.

ومن أكثر الأماكن الروسية أمنا للسائحات سوتشي، وسيمفيروبول، وموسكو، وبطرسبورج.

كذلك أوضح الاستطلاع أن السائحات اللاتي زرن مدينة أنطاليا التركية بقي لديهن انطباع جيد.

أما الأماكن التي نالت إعجاب السائحات اللاتي زرن إيطاليا فقد أعجبن بميلان وروما والبندقية، وفي إسبانيا مدريد وبرشلونة أكثر الأماكن أمنا وفي ألمانيا برلين وميونخ.

وشملت القائمة كذلك جورجيا وقبرص والبرازيل واليابان وفنلندا.

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