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رياضة

محامي مارادونا: لديه 3 أطفال في كوبا بجانب أبنائه الخمسة

السبت 09/مارس/2019 - 04:21 ص
أسطورة كرة القدم
أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا
وكالات
كشف أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو مارادونا، يوم الجمعة، عن أبوته بثلاثة أطفال ولدوا في كوبا، إلى جانب أبناءه الخمسة الذين سبق وأن اعترف بهم.

وقال محامي مارادونا، ماتياس مورلا، لقناة "ترانس" الأرجنتينية: "مارادونا لديه ثلاثة أطفال في كوبا ويتواصل معهم"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويعني تأكيد مارادونا البالغ من العمر 58 عاما، لأبوته للأطفال الجدد، أنه أصبح رسميا أبا لثمانية أبناء.

ومن جانبها، أعربت جيانينا، ابنة مارادونا، عن سعادتها بإعلان والدها، مازحة عبر حسابها على "إنستجرام"، أنه في استطاعته أن ينجب 3 آخرين ويكون فريق مكون من 11 ابنا.

جيانينا وأختها دالما (31 عاما) على خلاف مع مارادونا، بعدما قررتا الوقوف إلى جانب والدتهما كلوديا فيلافان في معركتها القضائية التي حصلت في أعقاب تفكك زواجهما الذي دام من 1984 حتى 2003.

وقال مورلا إن مارادونا لن يطعن في دعوى الأبوة في كوبا، حيث خضع لاعب كرة القدم السابق بشكل متقطع لعلاج من إدمان الكوكايين بين عامي 2000 و2005، موضحا: "حتى الآن لم يتم الاعتراف بهم، لكن دييجو سيتحمل مسؤولية ما عليه تحمل مسؤوليته".

وكشف مورلا الذي يظهر حسابه على "تويتر" أنه أمضى جزءا من شهر يناير الماضي في هافانا: "لقد رفعت الدعوى (الأبوة من قبل الوالدة)، لكن باحترام كبير".

وظل مارادونا لسنوات ينفي أن يكون لديه أي أطفال، باستثناء بناته من طليقته كلوديا فيلافان، والتي تفككت علاقتها الزوجية به بين عامي 1984 و 2003.

ولكن اضطر مارادونا للاعتراف بدييجو جونيو (32 عاما) ويانا (22 عاما)، بعد معركة قضائية طويلة مع والدتيهما.

وكان نجل مارادونا الخامس، دييجو فرناندو، البالغ من العمر 6 سنوات، نتيجة علاقة حديثة مع الأرجنتينية فيرونيكا أوخيدا.

ويعمل مارادونا حاليا كمدرب لفريق الدرجة الثانية المكسيكي دورادوس دي سينالوا.

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