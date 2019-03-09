ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قصف إسرائيلي لعدة مواقع لحماس في غزة

السبت 09/مارس/2019 - 02:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السب، بأن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدة غارات جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عن مصادر محلية قولها إن "طائرات الاحتلال قصفت موقع البحرية التابع لكتائب القسام شمال القطاع، وأرضا خالية شرقي قرية جحر الديك وسط القطاع، وأرضا خالية في محيط ميناء خانيونس."

وقالت مصادر أخرى إنه سمع دوي انفجارات في أكثر من منطقة في شمال وشرق مدينة غزة، ناتجة عن غارات نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية.

ولم تعلن المصادر الصحية عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وكان الجيش الإسرائيلي، ذكر أن قذيفة صاروخية انطلقت من قطاع غزة، سقطت في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول، دون سقوط إصابات.

ترشيحاتنا

حصاد الرياضة المصرية يوم الجمعة 8-3-2019

يانيفسكي بعد خسارة مازيمبي: كنا الأفضل.. وراض عن اللاعبين

مكتشفة واقعة سرقة المسجد بالإسكندرية: أنا مش متخيلة اللي حصل

سوق السيارات المستعملة.. أسعار مرسيدس E300 بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

بالوثائق.. شكوى رسمية للمفوضية السامية لحقوق الانسان ضد قنوات الارهابية فى تركيا وقطر

أمريكا تتراجع: لن نستخدم القوة مع فنزويلا

الترجي يحجز أولى مقاعد دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا

أخبار النادي الأهلي اليوم 8-3-2019

طلاب بجامعة المنوفية يبتكرون فلتر مياه بـ 50 جنيها

الإسماعيلي يودع.. والتونسي يعود للمنافسة.. والقسنطينى يتصدر بدوري أبطال أفريقيا..فيديو

نشرة أخبار البرلمان.. طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب إقالة عميد معهد القلب..والنواب يحتفلون بالمرأة الحديدية في اليوم العالمي للمرأة

الوليد بن طلال : محمد بن سلمان صاحب رؤية تنموية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

تعليق ناري من عمرو أديب على حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين..فيديو
خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو
حنان مطاوع: جوزي غاوي مقالب وتعرضت لأزمة قلبية بسببه
عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة
ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟