قصف إسرائيلي لعدة مواقع لحماس في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السب، بأن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدة غارات جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.



ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عن مصادر محلية قولها إن "طائرات الاحتلال قصفت موقع البحرية التابع لكتائب القسام شمال القطاع، وأرضا خالية شرقي قرية جحر الديك وسط القطاع، وأرضا خالية في محيط ميناء خانيونس."



وقالت مصادر أخرى إنه سمع دوي انفجارات في أكثر من منطقة في شمال وشرق مدينة غزة، ناتجة عن غارات نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية.



ولم تعلن المصادر الصحية عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.



وكان الجيش الإسرائيلي، ذكر أن قذيفة صاروخية انطلقت من قطاع غزة، سقطت في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول، دون سقوط إصابات.