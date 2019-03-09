شوقي غريب: رمضان صبحي في معسكر المنتخب الأوليمبي القادم

كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن تجربة مالاوي جيدة لإكتساب وإكتشاف لاعبين جدد قبل بطولة امم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.



وأضاف شوقى غريب أن منتخب مالاوي جيد وخاض أكثر من ودية خلال الشهر المنقضي ويستعد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والفوز عليه 2 / 0 أمر جيد فى ظل عدم وجود إنسجام سابق بين اللاعبين لوجود أكثر من وجه جديد ، موجها الشكر للأندية على إعداد اللاعبين وإنضمامهم للمنتخب.



أشار غريب أن رمضان صبحي لاعب الأهلى سيكون متواجد مع الفراعنة في المعسكر المقبل الذى سيشهد مباراتي أمريكا و هولندا المقرر لهما 22 و 26 مارس بإسبانيا ، مؤكدًا أن الوديتين قويتين للغاية وتحديدًا هولندا التى تضم لاعبيين مميزين من مانشستر يونايتد وهو تاهيت تشونج و لاعب روما جاستن كلويفرت.



كما أكد محمد شوقى مدرب منتخب مصر الأوليمبى، أن المباراة الودية اليوم أمام مالاوى تجربة مفيدة لمتابعة بعض العناصر الجديدة التى تم ضمها خلال هذا المعسكر للوقوف على مستواهم و الاستعانة بهم خلال الفترات المقبلة .



وأوضح محمد شوقى خلال تصريحات عقب اللقاء أن معسكر المنتخب الأوليمبى القادم بإسبانيا سوف يشهد مشاركة لاعبى الاهلى والزمالك، وأشار إلى أنه تم مشاركة 22 لاعب بمباراة اليوم لإعطائهم الفرصة والمشاركة وهذا أمر جيد لمعرفة الجهاز الفنى بمستوى اللاعبين بعد غيابهم بالمشاركة بمباريات الدورى الممتاز .



يذكر أن مباراة منتخب مصر الأوليمبي الودية أمام مالاوى انتهت بفوز الفراعنة فى غياب لاعبى الاهلى والزمالك بهدفين دون رد فى اللقاء الودي الذي جمعهما باستاد بتروسبورت فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تقام فى مصر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



أحرز هدفى منتخب مصر أسامة جلال من ضربة جزاء فى الدقيقة 45 من الشوط الأول ، ويوسف الجوهرى فى الدقيقة 90+2 من الشوط الثاني.