ميريهان حسين تتألق بالأصفر في جلسة تصوير أعلى سطوح منزل.. صور

خضعت الفنانة ميريهان حسين لجلسة تصوير جديدة، وظهرت بفستان باللون الأصفر، أعلى سطوح منزل، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها.



وتعتبر هذه الجلسة هي الأولى لها بعد الإفراج عنها بسبب قضية كمين الهرم.



وتواصل ميريهان تصوير مسلسل «علامة استفهام» بطولة محمد رجب، إدوارد، عبد الرحمن أبو زهرة، محمود البزاوي، هيثم أحمد زكى، ميريهان حسين وآخرين، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.