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محافظات

أسوان تتزين لاستقبال منتدى الشباب العربي الإفريقي

السبت 09/مارس/2019 - 07:55 ص
أسوان تتزين لاستقبال
أسوان تتزين لاستقبال منتدى الشباب العربى الإفريقى
شاذلى عبد الفتاح
طفرة غير مسبوقة تشهدها مدينة أسوان من التطوير والتجميل حيث يتم العمل ليل نهار وعلى قدم وساق على مدار 24 ساعة لتتزين المدينة السياحية ، ولتكون عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 في أبهى صورها لاستقبال ضيوفها وزوارها من مختلف دول العالم.

وفي هذا الإطار ولمتابعة الأعمال الجارية يقوم اليوم السبت مجموعة من الوزراء بزيارة ميدانية لمحافظة أسوان وهم هم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

وتأتى هذه الزيارة الميدانية لهؤلاء الوزراء للوقوف على اللمسات والاستعدادات النهائية لاستضافة منتدى الشباب العربى الأفريقى بأسوان فى الفترة من 16 إلى 18 مارس الحالى هذا الحدث التاريخى ، ومن المقرر أن يرافقهم خلالها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان .

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