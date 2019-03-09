نزهة ليلية لـ سلاف فواخرجي بمدينة أربيل .. صور

شاركت النجمة السورية سلاف فواخرجي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام" صورًا من نزهة قامت بها في مدينة اربيل العراقية، وعلقت قائلة "جولة في أربيل".



وتتواجد النجمة سولاف حاليا في العراق للمشاركة في ندوة فنية، بعنوان: "نحو دراما كوردية محترفة"، برعاية شبكة رووداو الإعلامية.



يذكر أن سلاف أنتهت من تصوير دورها بمسلسل "ناس من ورق" ويشارك في العمل نخبة من نجوم الدراما السورية، وهم سلمى المصري وفايز قزق وجرجس جبارة وروعة ياسين وأمانة والي وجمال العلي وعاصم حواط ورنا العضم ومعن عبد الحق.