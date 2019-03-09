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منوعات

طرد شخص أثار الرعب بين ركاب طائرة في مطار إسلام آباد

السبت 09/مارس/2019 - 04:12 ص
صدى البلد
محمد علي
ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية واقعة غريبة، حدثت في مطار إسلام آباد في باكستان، تسببت في تأخير رحلة طيران وطرد رجل من الطائرة.

وطرد أمن مطار إسلام آباد رجلا كان على متن رحلة متجهة إلى أستراليا، حيث بدأ "يدعو بصوت مسموع من أجل تحطم الطائرة" قبل دقائق من إقلاعها.

وقالت الصحيفة أن الراكب، واسمه خليل، دعا بصوت عال من أجل أن تحدث كارثة تودي بالطائرة ومن عليها، بمجرد أن استقر على مقعده، في المطار الرئيسي بالعاصمة الباكستانية.

وأثار تصرف الرجل الذعر بين الركاب وطاقم الطائرة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، الأمر الذي دفع قائد الطائرة إلى استدعاء أمن المطار وطرده.

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