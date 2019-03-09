الفنانة آمال ماهر تهنئ المرأة بعيدها العالمي

حرصت الفنانة أمال ماهر على تهنئة المرأة بيومها العالمي، الذي يوافق يوم 8 مارس موجهة للسيدات رسالة خاصة.



ونشرت أمال عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها معلقة عليها قائلة: "كل سنة وانتي أقوى".



يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لانجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.