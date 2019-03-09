سارة نخلة تهنئ السيدات باليوم العالمي للمرأة

حرصت الفنانة سارة نخلة ملكة جمال سوريا السابقة، على تهنئة المرأة بيومها العالمي، الذي يوافق يوم 8 مارس.



ونشرت سارة عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها معلقة عليها قائلة: "كل عام وانتم بخير"



يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لانجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.





