ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

وجه القمر المبتسم يظهر بسماء الوطن العربي.. اليوم

السبت 09/مارس/2019 - 09:01 ص
وجه القمر المبتسم
وجه القمر المبتسم
وكالات
يرصد بعد غروب شمس اليوم السبت 9 مارس، وبداية الليل واحد من التضاريس المميزة على سطح القمر وهى منطقة تسمى "مير كريسيوم" أو "بحر الشدائد" بسماء المنطقة العربية، وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافى.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هذه المنطقة عندما تكون فى وضعية مناسبة بالنسبة للراصد على سطح الأرض تبدو كوجهه يبتسم عند رؤيتها من خلال التلسكوب، وإن كانت فى الحقيقة مجرد شكل عشوائى.

وتابع التقرير، أن هذا الوجه المبتسم يظهر عندما تكون منطقة "مير كريسيوم" فى مجال الرؤية، وضوء الشمس يعبر فوق الحافة الجبلية يضىء التلال المتقوسة التى تشبه (الفم) أسفل الفوهتين، اللتين تمثلان (العينين)، وأن هذا المنظر يتكرر فى بداية كل شهر قمرى.

ترشيحاتنا

شاب يصاب بالصم بسبب سماعة هاتف محمول

من جني القطن للدكتوراه.. قصة كفاح جسدتها آمنة بنت بني سويف.. صور

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

شبيبة الساورة يواجه سيمبا التنزاني في دوري الأبطال.. اليوم

بعد اعترافه بأبوة 3 أطفال كوبيين.. حكاية أبناء مارادونا الثمانية

في عيد ميلادها.. 6 معلومات عن نسرين أمين.. تتمنى تجسيد حياة تلك الراقصة على الشاشة

أمينة خليل تنفي شائعات مرض والدتها

الأزهر يحذر من ارتكاب هذا الفعل في شهر رجب خصوصا

أسعار العملات العربية اليوم السبت 9 مارس 2019

الرئيس التنفيذي لآبل يغير اسمه بعد خطأ ترامب

لجنة الفتوى توضح حكم الصيام في شهر رجب

وليد صلاح الدين: هذا ما فعله جوزيه مع اللاعبين بعد سداسية الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من جني القطن للدكتوراه.. قصة كفاح جسدتها آمنة بنت بني سويف.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

فيديو

فيديوجراف| وزيرة ألمانية تعمل في جمع القمامة
سيولة مرورية بالطريق الدائري في تلك المناطق.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟