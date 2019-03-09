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فن

جيهان خليل للمرأة في عيدها: كل سنة وإحنا طيبات قويات

السبت 09/مارس/2019 - 07:30 ص
جيهان خليل
جيهان خليل
محمد بدران
قدمت الفنانة المغربية الشابة جيهان خليل، التهنئة للمرأة احتفالًا بيومها العالمي، الذي يوافق يوم 8 مارس.

ونشرت جيهان عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها معلقة عليها قائلة: "كل سنة واحنا طيبات قويات مبسوطات مستمتعات وناجحات"

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لانجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.
جيهان خليل للمرأة في عيدها: كل سنة وإحنا طيبات قويات

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