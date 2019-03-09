سفاح أسطنبول يعود من جديد..قتل أخوه وأولاده بسبب امرأة

في واقعة غريبة اعتبرتها الصحف التركية مجزرة في اسطنبول بتركيا، أقدم سجين سابق على أبشع عمل ممكن بقتل كثير من أقرب أقربائه بما في ذلك ولديه، وفق ما ذكرت صحيفة ميرور.



وكان قد حكم على سيساني قوركان بـ16 سنة، بعد أن أقدم على قتل شقيقه، وبعد أن خرج من السجن العام الماضي قتل ابنيه الإثنين.



وبحسب صحيفة ميرور، فإن سيساني قوركان قتل 5 أفراد من العائلة وهم شقيقه وابناه واثنان من أقارب زوجته.



وكان دافع سفاح أسطنبول لجرائمه عدم اعتناء الأقارب بزوجته حين كان في السجن، حيث ماتت قبل عامين، وهو ما اعتبره السفاح تقصيرًا بحق زوجته.



وقتل المجرم شقيق زوجته وخال أولاده أليهان تيزا، إلى جانب ابن شقيق الزوجة، إردال تيزا، وبعد ذلك قتل ابنيه.



واعترف القاتل بجريمته بعدما قبضت عليه الشرطة.