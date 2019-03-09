عمرو أديب يعرض حذاء ذكي متعدد الكعوب.. ويعلق: بمليون شكل.. فيديو

عرض الإعلامى عمرو أديب، اختراع حذاء ذكى متعدد الكعوب، قائلًا: «فكر يعمل اختراع، بمناسبة يوم المرأة العالم واختراعات الستات، راح اخترع جزمة جديدة ينفع تتلبس بمليون شكل، متعدد الكعوب، اختراع جديد».



وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، :"تلاقى الواحدة ماشية شايلة فى الشنطة 12 كعب، لكل مناسبة كعب".



وتابع "أديب": "ناس قاعدة بتألف اختراعات عشان الناس تشتريها، وأكل العيش يحب الخفية، والناس اللى بتقدر تعمل حاجة تعملها".