التعليم: حضور 75% من الدروس العملية شرط لدخول الامتحان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يجب علي الطالب بالمدارس الفنية حضور 75% من المقررات والموضوعات الدراسية المخصصة للتدريبات المهنية "العملية" كشرط لدخول الطالب الامتحان بغض النظر عن سبب الغياب.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب للمديريات، إنه فى حالة عدم تحقيقه النسبة المقررة يتم حرمانه من دخول الامتحانات على أن يقيد فى العالم التالى كطالب منتظم ما لم يكن قد تجاوز عدد مرات إعادة القيد المسموح بها وهى مرة فى العام ومرتين طوال المرحلة الدراسية.