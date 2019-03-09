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بين الناس

مواطن يشكو من انتشار القمامة بمحيط مركز شباب المرج

السبت 09/مارس/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
كريم ناصر
بعث القارئ كريم علام، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى، برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار القمامة بمنطقة المرج. 

وشكا "كريم" من انتشار القمامة حول مركز شباب المرج الرياضى، ما ينشر الروائح الكريهة والحشرات الضارة بالحى، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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