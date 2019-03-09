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رياضة

سيد معوض يسخر من طوله بصورة مع هنيدي

السبت 09/مارس/2019 - 07:25 ص
سيد معوض و محمد هنيدي
سيد معوض و محمد هنيدي
محمد بدران
سخر سيد معوض المدرب المساعد الأسبق للنادي الأهلي، من طوله هو والفنان محمد هنيدي، مشيرًا إلى أنهما أطول اثنين في مصر.

ونشر سيد عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له تجمعه بمحمد هنيدي، معلقًا عليها قائلًا: "أطول اتنين في مصر".

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
سيد معوض يسخر من طوله بصورة مع هنيدي

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