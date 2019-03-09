للمرة الأولى.. عائلة سيارات بوتين في معرض جنيف الدولي.. فيديو

وأشارت إلى أن مشروع "كورتيج" تم إطلاقه بتوجيه من الرئيس بوتين عام 2012، حيث كلف المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.





عرضت شركة "آوروس" للسيارات الفارهة للمرة الأولى عائلة سيارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في معرض جنيف للسيارات.وبحسب "روسيا اليوم"، عرضت الشركة الروسية نسخة مشابهة لسيارتي سيدان وليموزين بوتين.وأضافت القناة أن أول ظهور لسيارة ليموزين "آوروس" كان في مايو الماضي خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي بولاية رئاسية جديدة.وأوضحت أن "آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج"، أو "الموكب" لتصميم وإنتاج سلسلة كاملة من السيارات الخاصة بالوزراء وكبار المسؤولين تشمل الليموزين، والسيارات العادية وذات الدفع الرباعي إضافة إلى الحافلات الصغيرة الفاخرة.