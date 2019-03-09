ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

للمرة الأولى.. عائلة سيارات بوتين في معرض جنيف الدولي.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 08:40 ص
حسام رضوان
عرضت شركة "آوروس" للسيارات الفارهة للمرة الأولى عائلة سيارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في معرض جنيف للسيارات.

وبحسب "روسيا اليوم"، عرضت الشركة الروسية نسخة مشابهة لسيارتي سيدان وليموزين بوتين.

وأضافت القناة أن أول ظهور لسيارة ليموزين "آوروس" كان في مايو الماضي خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي بولاية رئاسية جديدة.

وأوضحت أن "آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج"، أو "الموكب" لتصميم وإنتاج سلسلة كاملة من السيارات الخاصة بالوزراء وكبار المسؤولين تشمل الليموزين، والسيارات العادية وذات الدفع الرباعي إضافة إلى الحافلات الصغيرة الفاخرة.

وأشارت إلى أن مشروع "كورتيج" تم إطلاقه بتوجيه من الرئيس بوتين عام 2012، حيث كلف المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

ترشيحاتنا

لجنة الفتوى توضح حكم الصيام في شهر رجب

سامسونج تطلق أول تلفزيون لاسلكي في العالم

أمريكا تهدد تركيا برد حاسم بسبب منظومة إس400 الروسية

شاهد.. نيرمين الفقى تتألق بفستان أحمر جذاب

الوظيفة الصعبة.. لماذا ترك 5 مسئولون منصب مدير الاتصالات في عهد ترامب؟

فيسبوك يمهد لدمج ماسنجر وواتساب

يسرا اللوزي: لهذه الأسباب وافقت على تصفية حساب

أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت.. فيديو

صفعة قوية من تونس وموريتانيا للجزيرة القطرية

سيد معوض يسخر من طوله بصورة مع هنيدي

تعليق ناري من عمرو أديب على حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين..فيديو

ماذا قال خبراء الأمن السيبراني عن التحول الرقمي في مصر؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت.. فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: كارثة كبرى تنتظر تركيا وقطر في 2025.. وعمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. وتفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟