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منوعات

عملية جراحية تحول ملكة جمال إلى مسخ مرعب

السبت 09/مارس/2019 - 07:14 ص
صدى البلد
محمد علي
يعد الهوس بعمليات التجميل في بعض الاحيان موصلًا إلى مضاعفات مدمرة قد تشوه شكل الشخص، كما حدث مع شابة أمريكية كانت توصف بأنها ملكة جمال من أصدقائها، لكن تشوه شكلها بسبب العلميات، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية.

وبسبب حالة نادرة، تشوه شكل أنف السيدة الامريكية لتظهر كأنها محترقة، علاوة على تضخم حجمها.

وبدأ الأمر مع أدريانا إيلي ، 39 سنة ، من تكساس ، في 2013 بعد ان قامت بعملية تجميل، وبعدها بفترة أصبحت تشعر بالقلق عندما تحول طرف أنفها إلى اللون الأحمر .

وبعد ذلك استمرت أنفها في النمو بشكل كبير لدرجة أنها اضطرت لفتح أنفها بإصبعها للتنفس بحرية.

وقد دمرت هذه المشكلة ثقتها بنفسها بعد أن بدأت تثير نفور الناس، وهو ما جعلها تتجنب أي موقف يجمعها بمقابلة أشخاص جدد، خوفًا من تحديق الناس بها.

وبعد ثلاث سنوات ، تم تشخيصها بأنها مصابة بالتهاب في الأنف حاد، وهي حالة جلدية تتوسع فيها الغدد الدهنية ، مما تسبب في ظهور الأنف المتضخم والأحمر والعقدي.

وبسبب هذه العمليات حولت أدريانا نفسه إلى مسخ مرعب.

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