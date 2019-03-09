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فن

أمير كرارة بصحبة أحمد العوضي في كواليس كلبش 3.. صور

السبت 09/مارس/2019 - 07:11 ص
امير كرارة واحمد
امير كرارة واحمد العوضي
محمد بدران
نشر الفنان أحمد العوضي صور له بصحبة الفنان أمير كرارة، من كواليس مسلسل "كلبش 3"، والذي يُعرض في السباق الرماضي المقبل.

وظهر "العوضي"، في الصور الذي نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ملثما هو وأمير كرارة، واخرى داخل سيارة معلقا على الصورة: "سليم الأنصاري وبروسلي.. كلبش 3 إن شاء الله".

ومسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.
أمير كرارة بصحبة أحمد العوضي في كواليس كلبش 3.. صور
أمير كرارة بصحبة أحمد العوضي في كواليس كلبش 3.. صور
أمير كرارة بصحبة أحمد العوضي في كواليس كلبش 3.. صور
أمير كرارة بصحبة أحمد العوضي في كواليس كلبش 3.. صور

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