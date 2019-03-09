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منوعات

أم عديمة الرحمة حاولت بيع أطفالها.. وكمين عبقري من الشرطة لاعتقالها

السبت 09/مارس/2019 - 08:38 ص
صدى البلد
محمد علي
قالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إنه ألقي القبض على امرأة روسية كانت تحاول بيع أطفالها لأنهم كانوا عقبة في طريق حريتها.

ويقول الأطباء إنه يجب الكشف على سلامة القوى العقلية للأم الصغيرة المتهورة.

وذكرت الشرطة والناشطون أن الفتاة المدانة ذات الاسم الغريب "رسولزان كيزي بارنوخون"، اُعتقلت بعد أن حاولت بيع طفلتها البالغة من العمر أسبوعًا واحدًا فقط مقابل 11500 جنيه إسترليني في العاصمة الروسية موسكو.

وقد أتت الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا إلى العاصمة من مدينة أوفا الجنوبية الغربية والتقت بمشترين تعاونوا مع الشرطة.

وبعد حصولها على ما يعادل 11،512 جنيه إسترليني لابنتها البالغة من العمر أسبوعًا واحدًا تم اعتقال بارنوخون.

وتقول الشرطة إن هذه هي المرة الثانية التي تحاول فيها الأم بيع أطفالها.

يقال إنها قامت بمثل هذه المحاولة الأولى منذ ستة أشهر، وكانت في تلك المناسبة تحاول بيع ابنتها الأكبر سنًا.

وقامت "بارنوخون"، التي كانت حاملًا بطفلها الثالث، بنشر رسالة على مواقع التواصل تقول فيها: "أبحث عن أبوين بالتبني لفتاة تبلغ من العمر عامًا واحدًا في موسكو".

وتم رصد الرسالة من قبل نشطاء في منظمة "Alternativa" غير الحكومية الذين يكافحون الاتجار بالبشر.

وقالت الناشطة في Alternativa والتي تدعى يوليا ، والتي تظاهرت أنها مشترية، "إنها تواصلت مع الأم وقدمت طرف الخيط للشرطة".

وذكرت يوليا إنها كانت تتعامل مع الأمر بقسوة بالغة، وقالت: "إنها لم تكن مهتمة بمعرفة المزيد عن مصير أطفالها وأخبرتني أنها إذا كانت قد أتمت الصفقة فلم يكن الأمر يهمها".

أم عديمة الرحمة حاولت بيع أطفالها.. وكمين عبقري من الشرطة لاعتقالها
أم عديمة الرحمة حاولت بيع أطفالها.. وكمين عبقري من الشرطة لاعتقالها
أم عديمة الرحمة حاولت بيع أطفالها.. وكمين عبقري من الشرطة لاعتقالها
أم عديمة الرحمة حاولت بيع أطفالها.. وكمين عبقري من الشرطة لاعتقالها

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