محمد محسن لـ هبة مجدي في برنامج معكم: اخرسي.. فيديو

انفعل الفنان محمد محسن، على زوجته الفنانة هبة مجدي، أثناء تمثيلهما مشهدا من فيلم "بين القصرين".



وأدى محمد محسن، في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم، دور "سي السيد" وأدت زوجته هبة مجدي دور "أمينة" بعد الحادث الذي وقع لها، عقب خروجها من المنزل دون علم زوجها.



وتقمص محسن الشخصية، وصرخ على الهواء، موجها حديثه لزوجته: "اخرسي"، لترد منى الشاذلي ضاحكة: "دا أنت مصدقت بقى".

