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أخبار العالم

مقتل 5 في تحطم طائرة بولاية فلوريدا الأمريكية

السبت 09/مارس/2019 - 07:38 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة تحطم طائرة ركاب صغيرة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن بيان أصدرته شرطة الولاية قوله: "ممثلي الوحدة البحرية لمكتب شريف "بالم بيتش" وموظفو إدارة مكافحة الحرائق في" بالم بيتش" انتشلوا خمسة أشخاص من جسم الطائرة، جميعهم قتلى".

وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار تامبا الدولي وانخفضت للهبوط نحو الساعة 15.30 بالتوقيت المحلي، وبعدها تحطمت في بحيرة أوكشوبي.

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