أبو مازن يدين محاولة اغتيال مسئول من فتح في غزة

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، محاولة اغتيال تعرض لها أحمد حلس عضو باللجنة المركزية لحركة فتح أمس الجمعة في قطاع غزة بإطلاق نار على مركبته.



وقال الرئيس الفلسطيني في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "أرفض هذه الجريمة الجبانة التي تشكل خطرًا حقيقيًا على وحدة شعبنا الوطنية، وعلى مشروعه التحرري، وعلى السلم المجتمعي الفلسطيني".



وقبل ذلك قالت حركة فتح التي يتزعمها عباس، إن إطلاقًا للنار استهدف مركبة أحمد حلس، في قطاع غزة عصر أمس في حادثة وصفتها بأنها "عمل إجرامي جبان".



ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية في غزة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 11 عامًا، فتح تحقيق في الحادث الذي وقع بمنطقة دير البلح وسط القطاع، وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان إن "التحقيقات الأوّلية أظهرت إصابة مقدّمة السيارة بطلق ناري واحد، دون وقوع إصابات".

