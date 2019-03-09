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أخبار البلد

«العمل العربية» تؤكد أهمية دور المرأة في التنمية المستدامة

السبت 09/مارس/2019 - 08:44 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
أكدت منظمة العمل العربية أهمية دور المرأة في التنمية المستدامة والدور الذى تؤديه فى سوق العمل، والتأثيرات الإيجابية لمشاركتها على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تشجيعها الدائم على المشاركة، وإيجاد المناخ الملائم لها، وتوفير بيئة العمل المناسبة واللائقة لها .

وقالت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمية : إن المرأة قطعت شوطا كبيرا إلى الأمام، متخطية العديد من العقبات والحواجز، التى كانت تواجهها، ومفروضة عليها فى السابق، وأصبحنا نتلمس أثر مشاركتها الفاعلة فى حياتنا، وعلى مختلف المستويات والأشكال، وإسهاماتها الكبيرة فى عملية النهضة الإنسانية والثقافية والاقتصادية والعلمية والإبداعية التي كان لها دور مهم وبارز فيها لا يمكن تجاهله، إلى جانب ما قامت به من إبداعات تطورت معها سبل الحياة.

وأكدت المنظمة بهذه المناسبة أن الأم هي التي أعدت جيلًا طيب الأخلاق، عظيم التضحيات والبطولات والتطلعات، وهى جامعة الحياة فى البدايات والنهايات، ورائحة الذكريات.

وهى الأخت والرفيقة والأسيرة والشهيدة، صاحبة رسالة تتوارثها جيلا بعد جيل، ونسجت خيوطا من الوفاء، وعهدا لا انفصال فيه ولا انفصام، وهى الجدة التى غرست فى الأرض ابتسامة وأملا، وصنعت تراثا مزركشا عنوانا من عناوين الوجود التاريخى والحضارى لأجيال تتناقله عبر العصور، وظل أحد أهم ركائز تطور المجتمعات وتحضرها.

وهى الزوجة الحبيبة، والصديقة، حافظة البقاء حتى الأبد، ورفيقة الحياة، وعبقها الدائم المتجدد فى أبدية المكان، وهى النفس، وروح الحياة المنبعثة فى فضاء الكون، وحاضنة الرسالة الإنسانية الخالدة، وجواز عبورها إلى المجد، بابتسامة وثقة، وأمل متجدد مفعم بالحياة.

هى المرأة فى يوم عيدها، ماضية للأمام بخطوات واثقة لا تنظر للخلف بتاتًا، بل تتقدم بجدارة الى الأمام، لتخلع عنها كل ما علق بها معتقدات خاطئة عبر السنين، وما فرض عليها من قيود، مؤمنة بحقوقها التى حفظتها لها كل الشرائع السماوية، ومتسلحة بكل ما أوتيت من قوة وعلم ومعرفة إلى الأمام بلا تراجع، يحدوها الأمل، وثقة المدافع عن الحق.

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