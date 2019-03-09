محسن صالح يوجه رسالة لنادى الإسماعيلي

‏أكد محسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن خروج الدراويش من دوري أبطال أفريقيا كان قاسيا للغاية، لافتا أن المشوار كان صعبا من البداية فى ظل عدم توافر الإمكانيات من الادارات".



وكتب صالح، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ‏هناك مثل يقول(ماذا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها)مع الاعتذار لبرازيل العرب ناديي وصانع شهرتي الإسماعيلي بمناسبة عملية السلخ الذي يتعرض لها، سيرك الدراويش تفكك منذ سنوات إدارات متعاقبة لم توفر له الإمكانيات التي تمكنه من تحقيق البطولات ايام الرُخْص أمال في الغلا شوفولكم حل وإلا فلا".



وودع الإسماعيلي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع مازيمبي الكونجولي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت امس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.