ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

زعيمة المعارضة الإيرانية: لا حل في طهران مع نظام الملالي في البلاد

السبت 09/مارس/2019 - 07:15 ص
زعيمة المعارضة الإيرانية
زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي
أ ش أ
قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إنه لا حل للمشاكل في إيران مع استمرار حكم نظام الملالي للبلاد، وإن قمع الشعب الإيراني سيمنى بالفشل.

وجددت رجوي - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم /السبت/ - أن الشعب الإيراني يطالب بتغيير سياسي أساسي، متهمة النظام الإيراني بممارسة سياساته المدمرة من قمع المجتمع الإيراني وإثارة الحروب والتدخل المدمر في المنطقة، وغسل الأموال، والإرهاب في أوروبا وأمريكا ونهب أموال الشعب الإيراني.

جاء ذلك خلال مسيرة احتجاجية ضد النظام الإيراني في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان "تجمع ومسيرة لإيران حرة"، شارك فيها المئات من أبناء الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة، دعما للانتفاضة الإيرانية.

ترشيحاتنا

خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو

ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عريان في الشارع

يسرا اللوزي: لهذه الأسباب وافقت على تصفية حساب

حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد نجله أحمد.. صور

شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر

صفعة قوية من تونس وموريتانيا للجزيرة القطرية

أخبار نادي الزمالك 8-3-2019

نزهة ليلية لـ سلاف فواخرجي بمدينة أربيل .. صور

نظام يومي يساعد على فقدان الوزن دون حرمان أو شعور بالجوع

لجنة الفتوى توضح حكم الصيام في شهر رجب

اليوم.. نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف الظاهر

وليد صلاح الدين: الأهلي يحتاج مانويل جوزية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو: كارثة كبرى تنتظر تركيا وقطر في 2025.. وعمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. وتفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة
أمير كرارة لـ ماجد المصري: الوحيد اللي بحس إني قِلة وأنا واقف جنبه.. فيديو
ماجد المصري يكشف ملامح شخصيته في مسلسل بحر.. فيديو
تعليق ناري من عمرو أديب على حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين..فيديو
خايفة اتزحلق.. طلب غريب من حنان مطاوع لـ أمير كرارة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟