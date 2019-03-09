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أخبار العالم

بومبيو يبحث مع المستشار الأمني البريطاني التوتر بين الهند وباكستان

السبت 09/مارس/2019 - 07:45 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أ ش أ
بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع مستشار رئيسة الوزراء البريطانية لشؤون الأمن القومي، مارك سيدويل، الأزمة الراهنة بين الهند وباكستان والملفين السوري والإيراني.

وأوضح نائب رئيس المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - أن بومبيو وسيدويل الذي وصل إلى واشنطن في زيارة رسمية، بحثا مواضيع ذات الأهمية العالمية، بما في ذلك الدعم في مجال خفض التوتر في العلاقات بين الهند وباكستان، وتحقيق تقدم في سوريا ومواجهة نفوذ إيران الخبيث.

يذكر أن التوتر لا يزال سائدا بين نيودلهي وإسلام آباد بعد هجوم استهدف، يوم 14 فبراير الماضي، قافلة عسكرية هندية في ولاية جامو وكشمير (في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير)، وأعلن تنظيم "جيش محمد" المتشدد مسؤوليته عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 جنديا هنديا، واتهمت الهند السلطات الباكستانية بدعم التنظيم والتساهل إزاء نشاطاته.

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