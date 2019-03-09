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اليوم.. سعفان يفتتح معرض الفنون التشكيلية وجوائز مالية للفائزين

السبت 09/مارس/2019 - 08:43 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، بديوان عام الوزارة ، معرض الفنون التشكيلية ، ويضم مجالات الرسم الزيتي ، والرسم بأنواعه الأخرى، والتصوير الضوئي ، والنحت والخزف والأعمال النحاسية ، والأعمال النسوية ، والأشغال اليدوية ، والتصوير الضوئي، والخط العربي .

كما يضم المعرض لوحات إرشادية في القضايا التي يعاني منها المجتمع وتهدف إلي التوعية بمخاطر الإدمان ، ومحو الأمية ، وتنظيم الأسر ، وترشيد الاستهلاك ، والمشكلة السكانية وغيرها.

ويشارك في المعرض الذي يتسابق في أعماله عمال من شركات ومنشآت القطاع العام والأعمال العام، والخاص على المستوى القومى ويتم تحكيم المسابقة من قبل 4 متخصصين في المجالات السابقة من كلية الفنون التطبيقية ، ويتم منح 24 جائرة في كل الفروع بواقع 8 جوائز في كل فرع من المسابقة ويحصل الفائز الأول على 1000 جنيه، والثاني 750 جنيها والثالث 500 جنيه.

وقال الوزير: إن المعرض يأتي في إطار خطة الوزارة خلال مارس الجاري وتنظمه إدارة الخدمات العمالية بقطاع رعاية القوى العاملة ، لاكتشاف القدرات الفنية للعمال وتشجيعهم بما يحفزهم على العمل والإنتاج، وسوف يمنح الفائزين الحاصلين على أعلى الدرجات فى موضوعات المسابقة جوائز مادية، فضلًا عن شهادة تقدير لجميع المشاركين .

وأوضح "سعفان أن الهدف من المسابقات شغل أوقات فراغ العمال بالهويات النافعة وإتاحة فرص التعارف والتنافس الشريف بين عمال المنشآت المختلفة، وتعميق وتأصيل القيم الروحية والقومية فى نفوس العمال وتوعيتهم بالقضايا القومية، وإشباع الميول والهوايات النافعة بين العمال عن طريق ممارسة الأنشطة الفنية ونشرها بين أكبر عدد من العمال وإتاحة الفرصة للتعبير عن الذات ما يساعد على تحقيق التوازن والاستمتاع بها، ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسينه وتجويده .

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