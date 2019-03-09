المصري يكلف مستشفى مصر للطيران بإرسال العلاج لمكان إقامة غير القادرين

أعطى وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، تعليماته لمسئولي مستشفى مصر للطيران برئاسة الدكتور أشرف القاضي، بتوفير خدمة إرسال العلاج إلى مكان إقامة غير القادرين على القدوم إلى المستشفى.



كما أصدر وزير الطيران قرار بإلغاء القرار الخاص بوضع آلية صرف العقاقير والمستلزمات الطبية في مستشفى مصر للطيران، والذي يستلزم تسليم فوارغ الأدوية من العاملين المرضى وأصحاب المعاشات.



ووجه الفريق يونس المصري، بإعادة دراسة القرار مرة أخرى مراعاة للبعد الإنساني لجميع العاملين، وتقديرا لعطاء أصحاب المعاشات طوال فترة عملهم داخل الشركة.



جدير بالذكر أن مستشفى مصر للطيران استعادة العمل بحالات العيوب الخلقية في القلب، حيث أجرت بنجاح الخميس الماضي، حالة غلق للوصلة بين الشريان الأورطي والشريان الرئوي عن طريق القسطرة التداخلية للقلب بدلا من التدخل الجراحي بواسطة الفريق الطبي للقسطرة القلبية بالمستشفى، وذلك تحت إشراف الدكتورة هبة عطية أستاذ القلب بجامعة عين شمس، والدكتور حازم شهاب كبير استشاري القلب، والدكتور طارق عساف رئيس وحدة القسطرة، والدكتور أحمد الشاعر استشاري التخدير.