إطلالة غريبة لـ أصالة فى جدة.. صور

شاركت الفنانة أصالة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى"إنستجرام"، صورا جديدة لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية فى جدة بالمملكة العربية السعودية.



أطلت أصالة بإطلالة غريبة خلال الحفل، حيث ارتدت فستانا باللون الرمادى ذات تصميم غير تقليدي وحزام حول منطقة الخصر، وحملت إطلالتها توقيع Tima Abid، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات.



ووضعت لها خبيرة التجميل حنان النجادة مكياجا متناسقا مع لون إطلالتها، فيما اختارت تسريحة شعر من أنامل المصفف زهرة الهاشمي.



