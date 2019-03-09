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منوعات

65 ألف جنيه إسترليني غرامة على حديقة ترفيهية للملاهي

السبت 09/مارس/2019 - 08:28 ص
صدى البلد
أ ش أ
غرمت محكمة بريطانية حديقة ترفيهية للملاهي بمبلغ 65 ألف جنيه استرليني بسبب حادث لعبة القطار الأفعواني الذي تسبب في إصابة تسعة أشخاص.

وذكرت صحيفة (هيرالد سكوتلاند) أن خمس عربات من القطار المسمى "تسونامي" خرجت من القضبان وسقطت على الأرض، واعترف المسؤولون بحديقة الملاهي بخرق إجراءات الصحة والسلامة أمام المحكمة في القضية التي تداولتها المحكمة لفترة طويلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إغلاق الحديقة الواقعة بالقرب من "مذر ويل" في شمال "انار كشاير" باسكتلندا أثناء التحقيقات ولكن أعيد فتحها، بيد أنه تم تفكيك قطار "تسونامي" ولم يعمل أبدا.. وتلقى عدد من المصابين في الحادث تعويضات ولا يزال آخرون يسعون للمطالبة بحقوقهم.

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