تطور جديد في الحالة الصحية لـ خالد سليم

علم "صدى البلد" أن النجم خالد سليم تعافى من الوعكة الصحية التي أصابته مؤخرًا وأدت إلى نقله إلى أحد المستشفيات.



وغادر سليم المستشفى بعد معاناته من التهاب حاد في الشعب الهوائية، ومن المقرر أن يستأنف نشاطه الفني خلال الفترة القادمة.



وكان خالد سليم نشر منذ يومين من خلال تطبيق "إنستجرام" صورة تكشف عن احتجازه بالمستشفى وعلق عليها قائلًا: "قدر ولطف.. الحمد لله".



وعرض لخالد سليم مؤخرًا مسلسل "أبو الشك" على شاشة "الحياة"، وقام ببطولته إلى جانب لقاء الخميسي، وأحمد صلاح حسنى، وجيهان خليل، ونبيل عيسى، وطارق صبرى، وميار الغيطي، وتامر شلتوت، وعائشة بن أحمد، وعبد الرحمن أبو زهرة، وحنان سليمان، وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.

