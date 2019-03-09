أول لجنة مصالحات ثأرية نسائية بمصر.. أطلقت فكرتها محامية فقدت نجلها فى خصومة ثأرية.. هدفها مشاركة الرجال فى القضاء على الثأر حقنًا للدماء.. فيديو

أول لجنة مصالحات ثأرية نسائية بمصر.. أطلقت فكرتها محامية فقدت نجلها فى خصومة ثأرية.. هدفها مشاركة الرجال فى القضاء على الثأر حقنًا الدماء

أمانى أبوسحلى: فكرة اللجنة أطلقتها بعد فقدان نجلى فى خصومة ثأرية والمرأة دورها هام لإنهاء الخلافات وقبول الصلح

عضو المجلس الأعلى للثقافة: عضوات اللجنة تم اختيارهم وفقًا لمعايير معينة ضمانًا لنجاح التجربة الأولى من نوعها

اتهامات كثيرة على مدار العقود الماضية وجهت للمرأة الصعيدية بأنها السبب الرئيس فى استمرار وتفاقم ظاهرة الثأر البغيضة التى عطلت قطار التنمية وتسببت فى تزايد معدلات العنف وانتشار السلاح، فضلًا عن مشكلات أخرى لا حصر لها يعيش مرارتها أى قرية أو مدينة تُبتلى بهذه العادة الذميمة.





ما بين اتهامات ومحاولات لتبرئة المرأة من تهمة نشر الثأر فى صعيد مصر، أعلنت سيدة فاضلة عانت مرارة فقدان نجلها فى خضومة ثأرية بين عائلتها وعائلة أخرى، عن فكرة تشكيل لجنة مصالحات ثأرية نسائيه" الأولى من نوعها فى مصر" لتكون جنبًا إلى جنب مع لجان المصالحات التى لا تضم فى عضويتها إلا الرجال، لكى تدعم وتساند جهودهم فى إقناع الطرف الآخر وهى المرأة فى قبول الصلح وفتح صفحة جديدة من الصفح والتسامح من أجل أبنائها الآخرين، باعتبار المرأة المتضرر الأكثر من الثأر بعد فقدان ابنها أو زوجها.





الفكرة لم تكن وليدة اللحظة، لكنها جاءت من قلب وعقل سيدة عانت لسنوات طويلة مرارة الحزن على فقدان نجلها وما نتج عنه من آلام وأمراض، فهداها تفكيرها إلى تشكيل لجنة تحمل طابعًا رسميًا تضم عدد من السيدات الفضليات، للعمل على إقناع السيدات اللاتى فقدن أبناءهن أو أزواجهن، بضرورة التخلى عن فكرة الثأر للحفاظ على الآخرين من أبنائهن.





قالت المحامية أمانى ماهر أبو سحلى، صاحبة فكرة أول لجنة مصالحات نسائية: "ناس الصعيد طيبين لكن مازالوا يتمسكون بشىء غير إيجابى وهو عادة الثأر، ففى محافظة قنا تنتشر الكثير من الخصومات الثأرية، حتى أن بعض القرى بها أكثر من خصومة ثأرية، وأنا واحدة من المتضررات من هذه العادة الذميمة عندما فقدت نجلى الذى استشهد أثناء ذهابه إلى المدرسة وهو كان يتمنى الشهادة بعد أداء صلاة الفجر قال لى: "أنا عايز أموت شهيد يا أمى"، وكانت واقعة غريبة وقتها أن يتم أخذ الثأر من طفل، وهو ما أحدث حالة من الحزن فى الرأى العام".وأضافت أبو سحلى: "بعد استشهاد نجلى تعبت نفسيًا، وقررت وقتها التوجه مع زوجى النائب حمزة أبو سحلى، للأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة، وهناك قررنا التسامح وفتح صفحة جديدة من الصفح واستودعنا نجلنا شهيدًا كما تمنى الشهادة، وقررنا فتح صفحة من الصفح والتسامح حقنًا للدماء".وتابعت: "تجربة وفاة نجلى جعلتنى أبادر من تلقاء نفسى إلى مقابلة العديد من السيدات المكلومات على فقد أبنائهن فى خصومات ثأرية لإقناعهن بالصفح من أجل أبنائها الآخرين، لأن الإصرار على الثأر سوف يكون له ضحايا آخرون، ما يجعل مسلسل الدماء مستمرا، وبالفعل أكرمنى المولى عز وجل بإقناع العديد من السيدات بالصفح والتسامح، وساعدنى على الجانب الآخر زوجى النائب حمزة أبو سحلى، عضو مجلس النواب عن دائرة فرشوط، بتبنى هذا الملف وإنجاز العديد من المصالحات الثأرية".وأشارت "أبو سحلى" إلى أن جلسات الصلح مازال أعضاؤها رجالا يجلسون فى جلسات الصلح ينسون دور المرأة التى فقدت ابنها أو زوجها، لذلك كان لابد أن نقدر المرأة ونتحاور معها وأن يكون هناك رأى، فهى صاحبة دور أصيل فى هذه القضية وبدونها لن يكتمل الصلح، فهى الأم المكلومة على ابنها والزوجة التى ترملت من زوجها، لافتة إلى أن اللجنة تضم فى عضويتها 10 سيدات تم اختيارهم وفقًا لشروط ومعايير بالتعاون مع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، الذى يساندنا ويدعم جهود الصلح بكل قوة وأجهزة الأمن أيضًا.وقالت: "خطة عمل اللجنة عقب إقرارها رسميًا سوف تبدأ بندوات توعية وبعدها التوجه إلى الأماكن الملتهبة بالثأر، لأننا عازمون على إنهاء عادة الثأر من الصعيد، مع المطالبة بتفعيل القانون فى جرائم الثأر، لأنه إذا تم اتخاذ الاجراءات القانونية مباشرة بالحبس أو المؤبد أو الإعدام سوف يكون هذا الأمر رادعًا لأى شخص يفكر فى القتل بعد ذلك، كما نتمنى أن يساندنا الرئيس السيسى بدعم الصعيد بمشروعات واستثمارات تساهم فى تغيير ثقافة المجتمع، وأتوقع أن تكون مهمة عمل اللجنة فى البداية صعبة، فقد يتم رفضنا من قبل بعض السيدات وعدم التعاون معنا لكننا عازمون بإذن الله على اقتلاع هذه العادة من بلادنا".وأوضحت "أبو سحلي" أن الثأر عادة ذميمة لابد أن نتكاتف جميعًا من أجل القضاء عليها، فأضراره ومساوئه لم تعد قاصرة على عائلتين متنازعتين فحسب، فالجميع يعانى من هذا الأمر، فالأطفال لم يسلموا من أعيرة الرصاص التى لا ترحم، والنساء أصبحن هدفًا فى الفترة الأخيرة بعدما كن خارج حسابات الثأر فى فترات سابقة، فضلًا عن حالة التوتر التى تصيب المنطقة التى يوجد بها ثأر بين عائلتين، وتوقف الحياة والحركة التجارية وهو ما حدث فى مدينة فرشوط التجارية التى أصابها الركود والكساد لسنوات طويلة بسبب الخصومة الثأرية المعروفة بين العائلتين.من جانبه، قال أحمد سعد جريو، عضو المجلس الأعلى للثقافة، إن فكرة اللجنة النسائية طرحتها السيدة الفاضلة أماني أبو سحلي خلال مشاركتها في فعاليات مبادرة المناهضة الثقافية والفنية للممارسات الثأرية والتي نظم خلالها ٢٥ فعالية بالقرى التي تعاني من مشاكل ثأرية من أجل وجود تمثيل للمرأة فى عملية الصلح التى كان معتادًا أن تتم من خلال الرجال دون وجود أى دور للمرأة، لافتًا إلى أنه مكلف بترشيح عدد من سيدات قنا الفاضلات لتشكيل اللجنة النسائية بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة وفقًا لعدد من المعايير، منها أن تتسم بالحكمة والخبرة والصبر الدؤوب والسمعة الطيبة، ضمانًا لنجاح هذه التجربة الوليدة والأولى من نوعها فى مصر.